〔台湾金融市场〕大选庆祝行情未上演,因欧债疑虑令投资人不愿抱股过年(更新版)

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
(新增市场人士说法及细节)
* 马英九顺利连任,股汇市未上演庆祝行情
* 欧债危机与长假效应,投资人不愿贸然追进
* 地产、汽车、观光类股逆势上扬
路透台北1月16日电---行情回归基本面.台湾股汇市周一未因大选顺利落幕上演庆祝行情,因对欧债危机的忧虑,压过了两岸可望和平稳定的乐观情绪.且投资人在春节长假前不愿贸然追进,担忧遭到套牢.
投资专家表示,欧债偿付的高峰期集中在2-3月,这让市场的风险胃纳量削减不少.今日亚股开盘後,普遍受标准普尔调降欧元区九个国家主权债信评级的负面消息打压,台股不但没上演庆祝行情,反而引发逃命卖压出笼.
台股开盘小涨後约半小时即由红翻黑,本地时间10:25,大盘加权股价指数.TWII下跌1.07%,报7,104.86点;台币兑美元TWD=TP贬值1.7分,报30.017;五年期公债101/1A01101=TWO殖利率跌0.95个基点,报0.9590%.
虽然股市翻黑,不过受惠两岸和平红利的相关类股,仍逆势抗跌.营造建材类指数.TCOI大涨2.18%、汽车类指数.TAUI涨1.53%、观光类指数.THOI则涨0.51%.
"欧债压抑了庆祝行情,股市的上升趋势可能被打破."永丰金证券副总经理柯孟聪说.
他认为,盘中将观察股市能否守稳7,158点的季线,以及位在7,100点的10日均线支撑.倘若跌破,大盘可能展开短期空头走势循环.
国民党总统候选人马英九於14日晚间顺利连任第13任总统,这次选举共获得689.1万票,得票率自前次的58.45%,下滑至51.60%.国民党也在本届立法委员选举共取得64席,占总席次的57%.[ID:nCT0500053]
在堪称黑色星期五的13日,欧元区九个国家的主权债信评级被标准普尔调降,法国和奥地利均失去AAA评级,欧盟出钱大户德国则毫发未损.[ID:nCN1338332]
台湾股市将在周三(18日)封关,因农历春前将到来,银行则是营业至周五(20日),1月23日至27日因农历春节休市.金融市场则将在1月30日(周一)开红盘.(完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
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