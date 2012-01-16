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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 10:27 BJT

〔日本个股〕本田汽车彻底整修泰国工厂或耗资逾6.5亿美元

路透东京1月15日电---日本经济新闻周日报导指出,本田汽车(7267.T)可能耗资逾500亿日圆(6.5亿美元),彻底整修受洪灾侵袭的泰国工厂.

泰国去年底遭遇半个世纪以来最严重的洪灾,使本田汽车等日本汽车制造商遭受重创,本田位於泰国中部Ayutthaya省年产能24万辆车的工厂遭水淹没.

日经引述未具名的本田主管的话称,修复受洪灾重创的工厂几乎等於从头新建一座工厂.

报导称,本田最早可能在3月底止的本会计年度就获得保险商理赔,或在某种程度上减轻本田汽车的财务负担.保险商仍在评估其工厂损失.(完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

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