〔日本个股〕本田汽车彻底整修泰国工厂或耗资逾6.5亿美元

泰国去年底遭遇半个世纪以来最严重的洪灾,使本田汽车等日本汽车制造商遭受重创,本田位於泰国中部Ayutthaya省年产能24万辆车的工厂遭水淹没.

报导称,本田最早可能在3月底止的本会计年度就获得保险商理赔,或在某种程度上减轻本田汽车的财务负担.保险商仍在评估其工厂损失.(完)