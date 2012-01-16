〔日本个股〕本田汽车彻底整修泰国工厂或耗资逾6.5亿美元

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透东京1月15日电---日本经济新闻周日报导指出,本田汽车(7267.T)可能耗资逾500亿日圆(6.5亿美元),彻底整修受洪灾侵袭的泰国工厂.
泰国去年底遭遇半个世纪以来最严重的洪灾,使本田汽车等日本汽车制造商遭受重创,本田位於泰国中部Ayutthaya省年产能24万辆车的工厂遭水淹没.
日经引述未具名的本田主管的话称,修复受洪灾重创的工厂几乎等於从头新建一座工厂.
报导称,本田最早可能在3月底止的本会计年度就获得保险商理赔,或在某种程度上减轻本田汽车的财务负担.保险商仍在评估其工厂损失.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
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