〔韩国个股〕三星电子计划海外发行10亿美元债券以支应美国晶片厂

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透首尔1月16日电---三星电子(005930.KS)周一表示,其美国部门计画发行约10亿美元债券,以支应晶片(芯片)厂营运,此为该公司逾10年来首次大规模的海外发债.
三星发言人表示,公司正考虑出售五年期债券,以为美国德州Austin晶片厂筹措营运资金.三星已向经办银行洽询意见.
三星截至9月底约有现金22兆(万亿)韩元,该公司投资支出主要来自内部现金.
该公司今年计划扩大投资,主要是想提高行动晶片及下一代有机电激发光显示器(OLED)面板的产量.三星尚未公布今年的投资计画细节.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
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