《外汇动态》美元/泰铢攀抵五个月高位,日方卖压抑制涨势

0232GMT---美元/泰铢THB=TH触及五个月高位,因当地及国外人士进场敲进,但交易员称,其上档因日本人士的卖压而受到抑制.

日本经济新闻周日报导指出,本田汽车(7267.T)可能耗资逾500亿日圆(6.5亿美元),彻底整修受洪灾侵袭的泰国工厂.[ID:nCT0500331]

一曼谷交易员指出,他将逢高出脱美元/泰铢,因部份人士仍持有待结清的多仓.

美元/泰铢涨0.5%至31.92,为去年8月16日以来最高位.其14日相对强弱指标(RSI)升至67.1,逼近代表超卖的70关卡.(完)

--编译 龚芳;审校 戴素萍

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