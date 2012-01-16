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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 11:41 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,资金供应平稳但明日料为赎回高峰

路透台北1月16日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一利率持平,投信资金供应尚称平稳,到期续做顺畅;不过,明日起银行将开放民众兑换新钞,预料资金需求将大幅增加.

资金调度人士表示,今日未见投信和寿险有明显赎回,整体资金状况较上周五略微宽松,但受年前通货发行紧缩影响,交易商不敢掉以轻心.展望本周,预料明、後两日为资金赎回高峰,而RP债市将在周三股债市封关後归於清淡.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日;若资金到期日落在年後或下月初,部分成交利率则视交易商调度需求而上调1-2个基点.不过,有券商表示,春节长假期间有两档公债到期还本,预料年後资金缺口较小.

另外,交易商统计本周大型紧缩因子如下:周二(17日)有83亿台币的渣打银行金融债交割;周五(20日)则有101/2期20年期公债发行,金额400亿.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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