〔日本股市〕日经指数早盘下跌1.5%,受欧债危机所累

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透东京1月16日电---日本股市日经指数周一早盘下跌1.5%,此前标准普尔调降法国的AAA评等,并调降其他八个欧元区国家的评等,令欧元区终结债务危机的努力受挫.
希腊和民间债权人之间就债券交换进行的协商未果,引发希腊可能在3月违约的风险,也加重黯淡气氛.
日经指数.N225早盘下跌至8,371.40点,跌破25日移动均线8,467附近.周五时收在该技术水准上方.但早盘高於11月底至12月初升势的61.8%回档位近8,364点.
东证股价指数.TOPX跌1.5%至723.94点.早盘成交量是过去90天全日成交量均值的47%.(完)
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--编译 戴素萍;审校 张若琪
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