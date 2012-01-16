《综述》欧债危机乌云罩顶,台湾金融市场难展欢颜

* 马英九顺利连任,庆祝行情只有半小时

* 选举"内忧"变数消失不敌欧债危机"外患"压力

* 选股不选市,地产、汽车、观光类股逆势上扬

记者 董永年

路透台北1月16日电---真的只要高兴一晚上就好.台湾总统马英九顺利连任,只让股市投资人快乐了半小时,因对欧债危机忧虑的外部因素,压过了两岸可望和平稳定的乐观情绪.

投资专家表示,其实胜选的庆祝行情还在,只是投资人要挑对类股或个股,大盘表现反而不是重点.大选顺利落幕,代表着台湾"内忧"不确定因素消除,但因"外患"仍所在多有,料将压抑多头的表现空间.

"原以为会庆祝一两天,但只快乐了半小时."万宝投顾总经理蔡明彰说.

他表示,虽然政治风险消除,但景气风险还在,预料台股在第一季欧债到期偿付高峰之前,将呈现盘整格局,只要不出大事,应不至於跌破去年12月19日的波段低点6,609.

永丰金证券副总经理柯孟聪也认为,欧债危机与农历春节长假效应,压抑了庆祝行情,"股市的上升趋势可能被打破."

他认为,将观察股市能否守稳7,158点的季线,以及位在7,100点的10日均线附近支撑.倘若跌破,大盘可能展开短期空头走势循环.

台股周一开盘小涨後约半小时即由红翻黑,大盘加权股价指数.TWII终场下跌1.09%,报7,103.62点,高低点震幅约167点;台币兑美元TWD=TP早盘微贬0.7分,报30.007;五年期公债101/1A01101=TWO殖利率收跌1.12个基点,报0.9573%.

国民党总统候选人马英九於上周六晚间顺利连任第13任总统,这次选举共获得689.1万票,得票率自前次的58.45%,下滑至51.60%.舆论普遍认为,马英九胜出是因为民众期待稳定的两岸关系有利经济成长.国民党也在本届立法委员选举共取得64席,占总席次的57%.[ID:nCT0500053]

他在胜选後对在场守候的大批支持者称,"高兴一个晚上就好,因为我们还有很多工作要做."

亚洲股市周一下跌,因担心标准普尔大举调降主权债评等将进一步加重欧元区的融资困境,并拖累全球经济成长,令解决欧债危机的进展有脱轨之虞.

评级机构标准普尔上周五调降欧元区17国中九国的评级,其中包括拥有最高评级的法国和奥地利,并称不久将决定是否调降欧元区救援基金评等.

**出口衰退前景,台币难启升势**

虽然股市翻黑,不过受惠两岸和平红利的相关类股,仍逆势抗跌.营造建材类指数.TCOI收涨1.48%、汽车类指数.TAUI涨0.62%、观光类指数.THOI则涨0.24%.

对此,蔡明彰认为,选举的不确定因素消除,有助於内需型的产业表现,像是房地产、百货类股.此外,两岸经济协议(ECFA)後续谈判可望获利的工具机、汽车股,都是可介入的标的.

瑞士信贷证券则在发布的投资报告称,维持台股指数年底目标在8,500点;企业获利将在第一季底触底趋稳的看法也不变,这将提供年中或下半年台股温和走扬的支撑.

摩根士丹利证券则认为,政府在大选後护盘的买盘的动能会减少.因此纵有涨势也将短暂,应该会由金融、观光、零售、交通及中国概念股所带动.

汇市方面也未现升值走势.面对台湾出口衰退的前景,台币未来料将承受更大贬值压力.

大选前夕外资大举汇入,一度令台币创下两个半月高点,同时海外无本金交割远期外汇(NDF)也因套利交易出现大量美元卖盘.不过选後当天即因获利了结买盘及暂泊在债市的资金因央行要求下陆续汇出下而小贬.

"听说央行要求之前大买公债的外资汇出,看起来选举因素已经消化的差不多."一位银行外汇主管表示.

他认为,台币走势将回归基本面.预料在春节长假前,还会有外资陆续获利了结而汇出.

另一位外商银行人士则表示,"我认为央行会考虑基本面胜於政治考量.基本面并不利於台币走势,因台湾出口正衰退中,而且欧债危机持续难解."

债市方面,一证券商交易主管认为,选後台币升值的资金行情幻灭,但对欧债忧虑的避险需求增加,基本上还是有利於债市.

"五年券101/1A01101=TWO有本土资金进来,殖利率突破0.96%压力区,有进一步测试0.94-0.95%的机会."他说.

台湾股市将在周三(18日)封关,因农历春前将到来,银行则是营业至周五(20日),1月23日至27日因农历春节休市.金融市场则将在1月30日(周一)开红盘.(完)