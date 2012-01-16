意大利触礁游轮五人丧生,15人失踪

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透意大利吉利奥岛1月15日电---意大利一艘游轮触礁後在近海搁浅，周日有三名幸存者被救出，同时还发现两具尸体。仍有15人失踪，搜救工作还在继续。
该“科斯塔·康科迪亚”号（Costa Concordia）游轮长290米，排水量11.45万吨，周五晚间在意大利吉利奥岛附近浅水海域触礁侧翻倾覆。事发时船上有4,229名乘客和船员。卫生部门称，共有64人在事故中受伤。
新发现的两具尸体都身穿救生衣，他们分别是一名意大利男子和一名西班牙男子，事故死亡人数至此升至五人。周六发现的三具尸体中，有两位法国游客和一名秘鲁籍船员。
周日救起的三名幸存者中，有一对度蜜月的韩国夫妇和一位受伤的船员。但随着时间的流逝，发现更多生还者的希望变得愈加渺茫。
该游轮的船长弗朗切斯科·斯凯蒂诺（Francesco Schettino）已於周六被捕，将面临杀人罪、导致船只失事及弃船等多项指控。该游轮的大副也被拘捕。
调查人员正在从航行记录仪上寻取证据，试图确定事件发生的精确过程。航行记录仪相当於飞机的“黑匣子”。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：张家伟
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