〔台湾货币市场〕1月17日及本提存期资金预期变化一览表

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北1月17日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期422.5亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆4,748.7亿台币:
01/18 2,035.50亿
01/19 895.00亿
01/20 1,428.50亿
01/21 595.50亿
01/22 770.00亿
01/23 340.00亿
01/24 116.00亿
01/25 233.00亿
01/26 120.00亿
01/27 178.00亿
01/30 225.50亿
01/31 1,149.00亿
02/01 2,951.50亿
02/02 1,685.50亿
02/03 2,025.70亿
--公债本金到期及付息1,206.5975亿台币:
01/18 89甲7期12息 31.2500亿
01/21 重交甲10期本金 400.0000亿
01/21 重交甲10期15息 27.6000亿
01/21 98甲1期3息 7.0000亿
01/22 88甲3期13息 14.1225亿
01/26 96甲1期本金 700.0000亿
01/26 96甲1期5息 13.12500亿
01/28 99甲2期2息 13.50000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--1/20: 101/2期20年期公债发行,金额400亿台币,1月17日标售.
--农历春节(1月23日)前通货发行.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。