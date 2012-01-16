〔表格〕台股外资及陆资卖超56.76亿台币,结束连续五日买超

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透台北1月16日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超56.76亿台币,结束连续五日买超,上交易日买超93.28亿.
三大法人今日合计卖超96.87亿台币,上交易日修正後为买超76.96亿.
台湾股市周一收低1.09%.在标准普尔调降欧元区国家评级後,投资者转而关注欧元区问题,无视於马英九成功连任总统可望加速与中国的贸易关系.[.TWCN]
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
1/16 -56.76 -15.26 -24.86 -96.87
1/13 +93.28 -0.66 -15.65r +76.96r
1/12 +48.22 +2.00 -4.99r +45.22r
1/11 +22.20 +3.62 +8.02r +33.84r
1/10 +100.23 +5.81 +8.63r +114.67r
1/9 +2.88r -3.87r -6.28r -7.27r
1/6 -31.82r +1.13r +5.01r -25.69r
1/5 -2.47r +4.76r +2.97r +5.25r
1/4 -13.69r +0.81r -0.13r -13.02r
1/3 +54.40 +1.55 -10.61r +45.34r
1/2 -13.22 -8.18 -18.90r -40.29r
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本月累计 +203.24 -8.30 -56.79 +138.15 (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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