版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 16日 星期一 14:45 BJT

〔路透基点〕台湾全新光电15亿台币五年期融资案取消--RLPC

路透香港1月16日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,台湾全新光电科技股份有限公司15亿台币五年期融资案已取消.

该项融资案原本欲做为资本扩充及营运资金.但消息人士说,由於该公司有足够的流动性支持其扩展计画因而取消融资案.

这项有提供担保品的贷款案原由台湾华南商业银行主办,A部分10亿台币定期贷款的融资用来购置土地、厂房和机器;B部分5亿台币循环贷款的资金用於补充运营资金.

贷款利率为较90天二级市场商业票据利率加码70基点,税前保底利率为1.5%.

全新光电提供无线通信、光纤通信和太阳能电池应用的解决方案.(完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐