〔路透基点〕台湾全新光电15亿台币五年期融资案取消--RLPC

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透香港1月16日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,台湾全新光电科技股份有限公司15亿台币五年期融资案已取消.
该项融资案原本欲做为资本扩充及营运资金.但消息人士说,由於该公司有足够的流动性支持其扩展计画因而取消融资案.
这项有提供担保品的贷款案原由台湾华南商业银行主办,A部分10亿台币定期贷款的融资用来购置土地、厂房和机器;B部分5亿台币循环贷款的资金用於补充运营资金.
贷款利率为较90天二级市场商业票据利率加码70基点,税前保底利率为1.5%.
全新光电提供无线通信、光纤通信和太阳能电池应用的解决方案.(完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
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路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跌至三周低位，交易员称，受压于南美大豆作物将丰产的预期。
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