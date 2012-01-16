〔台湾央行〕共发行2,955.6亿台币存单,发行余额减少741亿

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透台北1月16日电---台湾央行周一表示,今日共发行2,955.6亿台币存单,相较存单到期金额3,696.6亿,存单发行余额减少741亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期2,590亿台币,利率为0.87%;91天期301.6亿台币,利率为0.93%;182天期64亿台币,利率为1.05%.
央行上周五共发行4,493.3亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆5,880.55亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後上周五当日超额准备为127亿台币,至周日累计超额准备为503亿台币,加计前期1%的超额准备为1,386亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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