〔路透基点〕青岛海晶为迁厂筹办的19.5亿元人民币贷款案已签约--RLPC

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透香港1月16日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,青岛海晶化工集团为迁厂计画筹资19.46亿元人民币七年期贷款案已於1月12日签定.
中国交通银行为主办行,承贷额度9.96亿元人民币.中国农业银行(承贷4亿元人民币)、恒丰银行(承贷3亿元人民币)、中国建设银行(承贷2.50亿元人民币)为一般参贷行.
一名消息人士称,本贷款案利率为中国人民银行基准贷款利率的100%,所有资金成本可能较指标利率高出10%以上.
本贷款每半年偿还一次,有两年的宽限期.
青岛海晶为保护环境及扩充规模,正从青岛市迁厂至海港工业区.
该消息人士表示,该公司可从旧厂址土地移转中获利约30亿元人民币,支付贷款绰绰有余.
根据消息人士,迁厂计画将在2013年底前完成.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
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