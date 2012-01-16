〔台湾汇市〕台币兑美元收跌7分,受欧债降评影响且外银回补美元

路透台北1月16日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘贬值7分,尽管总统马英九顺利取得连任,两岸不确定性因素解除,但受到欧元区多国信评调降影响,庆祝行情未如预期上演,盘中陆续见到外资汇出及银行间回补美元部位.

交易商表示,选举行情已逐步消化完毕,台币将回归经济基本面并与国际市场接轨,此前暂泊债市的外资陆续流出;不过,农历年关将近,出口商实质抛汇需求仍支持台币走势;临收盘时,市场流动性偏低且央行顺势调节,跌幅才又再度扩大.

"预料在春节长假前最後一周,还会有外资陆续获利了结而汇出,"一位外商银行交易人士说.

汇银人士指出,央行力求维持台币稳势态度不变,今日即见央行要求交易员尽速回补美元空单,另外,央行上周阻升而大买美元,估计买进约15亿美元部位,不排除央行将逢高抛售以获利了结,并趁机和缓台币走势.

根据花旗银行首席经济学家郑贞茂出具最新报告表示,短线台币可能较为弱势,因台湾出口数据正在衰退,而且竞争对手国货币--韩元也没有太大变动,以及国际美元正在走强.整体而言,下半年台币/美元走势将会比上半年有更多支撑.

银行人士预估,明日台币交投区间先看29.85-30.10元间,加之上周台币升值速度颇快,有些出口商来不及反应,预料若回贬至30.1元附近,来自出口商的卖单可能大举出笼.

今年农历除夕落在1月22日,台股在1月18日(周三)封关,汇市交易至1月20日(周五)止.

台湾加权指数.TWII周一收盘大跌1.09%,至7,103.62点;外资及陆资在台股卖超56.76亿台币,结束连续五日买超,上交易日买超93.28亿.[ID:nCT0500475]

新兴汇市中,多数新兴亚洲货币周一下跌,其中泰铢THB=触及五个月低点,因标普调降欧洲多国评级之後,对冲基金削减对风险资产的曝险.[EMRG/SGCN]

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