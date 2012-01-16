〔台湾债市〕殖利率收盘小跌,欧债危机升高冲散台股庆祝行情

路透台北1月16日电---台湾债市主要殖利率周一小跌.选後庆祝行情昙花一现,欧债危机的忧虑压得台股低头,避险气氛升高,令公债殖利率普遍收低.

除此之外,交易人士说,本周三即是农历春节前的最後交易日,但不少交易商今日即因内部作业方便而提前封关.预料明、後日的债市应不致有太大变化,除非明日标售的20年公债有出人意表的结果.

"公债本来有上去的压力,但後面的阴霾、乌云马上就来了,对欧洲并不乐观,"一位外商银行公债交易员说.

台湾股汇市周一未因总统大选顺利落幕上演庆祝行情,因对欧债危机的忧虑,压过了两岸可望和平稳定的乐观情绪.

投资专家表示,欧债偿付的高峰期集中在2-3月,这让市场的风险胃纳量削减不少.今日亚股开盘後,普遍受标准普尔调降欧元区九个国家主权债信评级的负面消息打压,台股不但未演庆祝行情,反而引发逃命卖压出笼.

台股.TWII小幅开高庆祝马英九连任,但随後走跌逾1%收市,终场下跌1.09%报7,103.62点.台湾股市和债市将在周三(18日)封关,1月30日(一)是中国农历春节开红盘.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -1.12 0.9573 0.9530-0.9660 96.5

10 100/9 A00109=TWO -0.33 1.2820 1.2750-1.2820 11.0

20 101/2 A01102=TWO 0.00 1.7500 1.7435-1.7525 3.0

农历新年将自本周六开始,台债只交易到周三为止.有交易员表示,为了作业方便,不少证券商提前封关过年,连明日即将标售的20年期公债101/2期A01102=TWO的委托标单都不收.

交易员说,这可能会稍微影响到20年券的标售情况.如果证券商不参与标购,或许会让决标的利率稍稍向上,不过幅度不致於太大.

也有交易员表示,也因为交易商提早过年,估计这二天的交易量会明显萎缩,静待年後再施拳脚.

央行将在周二(17日)标售20年券101/2,金额400亿台币.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2820

5 101/1 A01101=TWO 0.9573

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)