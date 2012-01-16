〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

包括一名政策中间派在内的两位美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员周五称,美联储应暂停购买公债,因为经济力道正在增强.[ID:nCN1338496]

巴西 Selic利率11% 2011年11月31日降50基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)