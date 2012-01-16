《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月16日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

CMC:

欧元/美元:上周尾段跌落双重支撑位1.2660/70美元,使欧元下看1.2600重要水位,这是欧元由2010年低点1.8880升至去年高位1.4940的76.4%回档位.附近也有2010年8月低位1.2590.如果跌落此处,下档目标将看向1.2480,也就是2010年7月低点,然後跌向1.2000.上档的主要障碍仍是我们上周警告过的1.2870区域附近阻力.如果攻克1.2870区域,则可能进一步扩大升至1.3000,甚至1.3080区域.

英镑/美元:英镑周五尾盘触发1.5270美元下方停止单,由1.5240反弹,但收盘站上10月低点1.5270.这仍是英镑/美元17个月来最低收位,暗示将进一步走软.1.5190水位仍是一个重要障碍,因为这是英镑/美元由1.4230至1.6745升势的61.8%回档位.在2010年7月低点1.5125也有支撑,若跌落此处,将下看1.4980.若有反弹,应会在1.5380附近遭遇阻力,中线要持稳,则需要回升到1.5570区域上方,才能重新上看55日均线位置1.5740.

欧元/英镑:未能在周五提到的0.8320英镑水准上方整固,加上在0.8370/80区域受挫,暗示中长线很可能会进一步走弱.0.8300/10水位现在应会构成阻力,而0.8370/80也应该会是一个重大障碍.2010年9月低位0.8200/05仍是阻止进一步跌向2010年低点0.8065的重大障碍.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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