《外汇动态》据称欧元卖单在1.2680美元上方伺机而出

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
0810GMT---据称中东人士对欧元EUR=的需求正支撑欧元汇价,但盘中获利了结的卖单据报在1.2680-85伺机而待.
据传亚洲投资人打算在1.2700上方放空欧元.
欧元区九国主权评级上周五遭调降的情况发展并不为人所乐见.尤有甚者,希腊更加接近违约状态,将令市场感到惊恐.
在这种情况下,维持核心的欧元空仓似为最有可能的选项.(完)
--编译 龚芳;审校 李爽
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