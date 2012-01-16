《外汇动态》据称欧元卖单在1.2680美元上方伺机而出

0810GMT---据称中东人士对欧元EUR=的需求正支撑欧元汇价,但盘中获利了结的卖单据报在1.2680-85伺机而待.

据传亚洲投资人打算在1.2700上方放空欧元.

欧元区九国主权评级上周五遭调降的情况发展并不为人所乐见.尤有甚者,希腊更加接近违约状态,将令市场感到惊恐.

在这种情况下,维持核心的欧元空仓似为最有可能的选项.(完)

--编译 龚芳;审校 李爽

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