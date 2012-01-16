《外汇动态》欧元走势呈现反转偏空--德国商业银行

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
0820GMT---德国商业银行指出,欧元上周五走势呈现反转偏空,在周四高点上方交投,而後暴跌并创收盘新低.
市场人士目前指称,支撑位於1.2600/1.2588美元,即欧元在2010-2011年升势的76.4%回档位,也是2010年8月低位.(完)
--编译 龚芳;审校 艾茂林
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