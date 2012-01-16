《外汇动态》日本出口商将抛售欧元/日圆?

0840GMT---日本出口商保留在102.00上方的欧元/日圆EURJPY=R卖单,所抱持的可能是希望多於预期.如果欧元/日圆跌穿96.00,料有更多选择权对冲部位遭敲出,看来日本出口商在欧元/日圆方面受创特别严重.