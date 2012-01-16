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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 17:09 BJT

《外汇动态》日本出口商将抛售欧元/日圆?

0840GMT---日本出口商保留在102.00上方的欧元/日圆EURJPY=R卖单,所抱持的可能是希望多於预期.如果欧元/日圆跌穿96.00,料有更多选择权对冲部位遭敲出,看来日本出口商在欧元/日圆方面受创特别严重.

随着1月持续推进,一些出口商可能必须痛下决心,入市交易.美元/日圆JPY=持续表现迟滞,所以只剩下欧元/美元EUR=存有发挥空间.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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