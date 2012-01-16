《外汇动态》日本出口商将抛售欧元/日圆?

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
0840GMT---日本出口商保留在102.00上方的欧元/日圆EURJPY=R卖单,所抱持的可能是希望多於预期.如果欧元/日圆跌穿96.00,料有更多选择权对冲部位遭敲出,看来日本出口商在欧元/日圆方面受创特别严重.
随着1月持续推进,一些出口商可能必须痛下决心,入市交易.美元/日圆JPY=持续表现迟滞,所以只剩下欧元/美元EUR=存有发挥空间.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
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