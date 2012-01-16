〔外汇期权〕美国逢假期整体交易料有限,期权波动率水平持坚--IFR

IFR伦敦1月16日电---周一美国适逢假期休市,应会令整体交易受限,不过期权波动率在周五标准普尔调降评级之後保持在强劲水平.

欧元/美元周五触及16个月低点1.2624,在1.2600的大量期权障碍暂时无损.

一个月期价平期权波动率今日在亚洲盘报12.4%,较上周的多月新低高出1.0%.三个月期波动率目前在12.7%,此前为12.3%,一年期波动率由13.3升为13.5.

欧元买权的一个月风险逆转值从上周初的一年低点0.6升至0.8,两个月风险逆转值今日为1.35,三个月为1.6.

英镑周五时清除了1.5250处的期权障碍,一路跌向18个月低位1.5234,但已重新站回1.5300.一个月价平期权波动率为9.45%,此前处於长期低点在8.5%.在欧元下跌前,欧元/英镑一个月波动率曾测试耶诞节前及三年来的低位7.5%,今早以8.4%开出.

欧元/瑞郎波动率上周文风不动--持稳在前央行总裁希尔德布兰德辞职後走强的水平,现汇则下跌逼近1.2000底线.澳元/美元一个月波动率从多月新低12.0%升至12.75%.

美元/日圆波动率上周四大涨,因有些直接需求加上欧元/日圆波动率上涨的助力.一个月波动率今日为7.15%,高於上周三的多年低点6.35%,且较实际波动率高出2.0%.(完)