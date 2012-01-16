〔外汇期权〕美国逢假期整体交易料有限,期权波动率水平持坚--IFR

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
IFR伦敦1月16日电---周一美国适逢假期休市,应会令整体交易受限,不过期权波动率在周五标准普尔调降评级之後保持在强劲水平.
欧元/美元周五触及16个月低点1.2624,在1.2600的大量期权障碍暂时无损.
一个月期价平期权波动率今日在亚洲盘报12.4%,较上周的多月新低高出1.0%.三个月期波动率目前在12.7%,此前为12.3%,一年期波动率由13.3升为13.5.
欧元买权的一个月风险逆转值从上周初的一年低点0.6升至0.8,两个月风险逆转值今日为1.35,三个月为1.6.
英镑周五时清除了1.5250处的期权障碍,一路跌向18个月低位1.5234,但已重新站回1.5300.一个月价平期权波动率为9.45%,此前处於长期低点在8.5%.在欧元下跌前,欧元/英镑一个月波动率曾测试耶诞节前及三年来的低位7.5%,今早以8.4%开出.
欧元/瑞郎波动率上周文风不动--持稳在前央行总裁希尔德布兰德辞职後走强的水平,现汇则下跌逼近1.2000底线.澳元/美元一个月波动率从多月新低12.0%升至12.75%.
美元/日圆波动率上周四大涨,因有些直接需求加上欧元/日圆波动率上涨的助力.一个月波动率今日为7.15%,高於上周三的多年低点6.35%,且较实际波动率高出2.0%.(完)
--编译 李婷仪;审校 沈以文
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。