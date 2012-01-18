〔台股业绩〕台积电第四季净利较上年同期衰退22.5%,但符合市场预期

路透台北1月18日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周三公布,第四季净利为315.78亿台币,较上年同期的407.2亿衰退22.5%,符合於市场预估. 台积电第四季净利较上季的304亿台币则小幅走高3.9%,终止先前连续四季度的下滑.据汤森路透I/B/E/S,市场原预估其第四季净利为311.9亿. 在科技产品需求受到欧美经济不景气拖累,下游产业持续去化库存下,台积电先前已公布的第四季合并营收较去年同期下滑4.9%,较上季则减1.7%,符合公司预估. 台积电董事长暨总执行长张忠谋在10月底的业绩说明会上曾表示,预期2012年全球半导体市场将仅成长3-5%,高於2011年的1%;而台积电2012年营收成长幅度则是会比半导体市场高出几个百分点.而他之後在另一场合进一步指出,预估2012年逻辑晶片市场将成长6-7%,而他对台积电有高於此成长率的期待. 台积电在今天台股封关日收升1.46%,报76.7台币;大盘加权股价指数.TWII则是收高0.17%.(完) 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --记者 张雅菁; 撰写 高洁如; 审校 林高丽