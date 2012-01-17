(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中带紧,农历年前一周调度趋保守

* 银行间资金分配不均,年前调度保守

* 短率本周或微幅上测

* 明日开始换新钞,持续压抑调度空间

记者 张雅菁

路透台北1月16日电---台湾银行间短期利率周一稳中带紧,银行间资金有些分配不均,加以本周进入农历年长假前的最後一周,预料资金需求将陆续涌现,保守调度下,令市场气氛略显紧张,本周接下来几天短率料有上测压力.

市场人士表示,今日在拆款市场已经有点找钱不易的迹象.不过,央行近几天减少存单发行量,而是在午後视情况以委托公股银行机构代为拆入隔夜资金的方式来冲销过多游资,以维持市场上一定的流动性,因此短率上档空间也不大.

"短率应该会上去,大家怕走钱,调度满保守的."一大型公股银行人士称.

他并指出,明日开始民众将可至各大行库据点兑换新钞,这个因素虽不致於在本周令资金更紧俏,但将持续压抑银行的调度空间,因为这些新钞可能要待年後才会回到银行体系.反而是其他年前的放款等资金流出,以及提前陆续回补积数需求,可能会造成市场短钱供给不足.

"我们这周五想留小正数,但满难抓的."他称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.404%,与上日相同;区间在0.299-0.740%,亦同上日.

而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.760%,上日在0.392-0.770%.

上周五个营业日通货发行共计约1,530亿台币,通货发行余额1兆6,076亿台币.今年农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.

**短票利率持稳**

短票方面,交易商指出,由於已近年前最後一周,目前交易几乎都以年後到期为主,主要成交利率低档因此上移.今日发行量并不算大,预期年前的筹资发行需求将集中在周二及周三,但若银行保守调度下,减少买票意愿,票券商会尽量多以拆款来支应.

银行间短票利率今日主要成交区间在0.85-0.87%,上日在0.83%-0.87%.

央行今日共发行2,955.6亿台币存单,相较存单到期金额3,696.6亿,存单发行余额减少741亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共8,478.1亿,接下来依序为周二422.5亿,周三是2,035.5亿,周四895亿,周五1,428.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为359亿台币,累计超额准备为862亿台币,加计前期1%的超额准备为1,745亿台币.

**RP利率持平**

台湾债市同业附买回(RP)利率利率持平,投信资金供应尚称平稳,到期续做顺畅;不过,明日起银行将开放民众兑换新钞,预料资金需求将大幅增加.

资金调度人士表示,今日未见投信和寿险有明显赎回,整体资金状况较上周五略微宽松,但受年前通货发行紧缩影响,交易商不敢掉以轻心.展望本周,预料明、後两日为资金赎回高峰,而RP债市将在周三股债市封关後归於清淡.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日;若资金到期日落在年後或下月初,部分成交利率则视交易商调度需求而上调1-2个基点.不过,有券商表示,春节长假期间有两档公债到期还本,预料年後资金缺口较小.