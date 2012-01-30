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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 06:19 BJT

《日本重要政经日程》--1月31日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月30日(一)

2315 - 1月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 12月失业率

2350 - 12月工业生产

1月31日(二)

-- - 内阁会议,会後财务大臣安住淳召开记者会

0130 - 两年期政府公债标售

0230 - 国际原子能总署(IAEA)提出日本核压力测试评估

0430 - 月度石油数据

0500 - 12月房屋开工和建筑订单

企业消息:

-- - 瑞穗金融集团(8411.T)第三季财报

0445 - 日野汽车(7205.T)第三季财报

0600 - 东芝(6502.T)第三季财报

0600 - 本田汽车(7267.T)第三季财报

0600 - 大和证券(8601.T)第三季财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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