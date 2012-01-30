〔纽约汇市〕欧元兑美元自六周高点回落,希腊债务协商悬而未决

* 欧盟就永久欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)达成协议,欧元缩减跌幅

路透纽约1月30日电---希腊悬而未决的债务重整,周一令欧元兑美元自六周高点回落,并将欧元兑瑞郎推至四个半月低位.

而在欧盟就引进永久性的欧元区金融纾困机制达成协议後,欧元确实缩减了部分跌幅.该机制相关细节仍有待拟定.