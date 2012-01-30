〔纽约汇市〕欧元兑美元自六周高点回落,希腊债务协商悬而未决

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 欧元兑美元自六周高点回落
* 欧元兑瑞郎下跌
* 欧盟就永久欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)达成协议,欧元缩减跌幅
路透纽约1月30日电---希腊悬而未决的债务重整,周一令欧元兑美元自六周高点回落,并将欧元兑瑞郎推至四个半月低位.
而在欧盟就引进永久性的欧元区金融纾困机制达成协议後,欧元确实缩减了部分跌幅.该机制相关细节仍有待拟定.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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