澳新经济指标预测--1月31日-2月7日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透1月31日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月30日当周-----------------------------------
1月31日(二)
0030 澳洲企业状况指数 12月 -- 正1
企业信心指数 -- 正2
澳洲民间信贷 12月终值 +0.3% +0.3%
房屋信贷 -- +0.5%
2月1日(三)
0030 澳洲房价指数 第四季终值 -0.7% -1.2%
2月2日(四)
0030 澳洲建筑许可 12月终值 +2.0% +8.4%
民间建筑许可 -- +4.8%
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 顺差12.00 顺差13.80
进口(较前月) -- 持平
出口(较前月) -- 持平
2月3日(五)
暂无主要经济指标公布.
2月5-6日
2330 澳洲TD-MI基础通胀指标 1月 +0.5%
--------------------------------2月6日当周-----------------------------------
2月6日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告 1月 -- -1.1%
报纸招聘广告 -- +3.5%
澳洲零售销售(较前月) 12月终值 持平
澳洲零售销售(较前季) 第四季终值 +0.6%
2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第四季 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.0%
2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第四季 -- +1.3%
雇佣职位(较前季) -- +0.7%
受薪工时(较前季) -- 持平
2月7日(二)
0330 澳洲央行利率决定 2月 -- 4.25%
--编译 李婷仪;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。