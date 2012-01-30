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市场报道 | 2012年 1月 31日 星期二 06:35 BJT

〔加拿大股市〕收低但削减稍早跌幅,欧洲疑虑打压市场

路透多伦多1月30日电---加拿大股市周一收低,希腊和民间债权人未能达成债务协议令市场行动审慎,但加股勉力扳回稍早多数跌幅,呈现出基本市场韧性.

下跌的重量级个股包括,Suncor Energy (SU.TO)跌0.6%,报34.34加元,First Quantum (FM.TO)重挫5.6%,报21.74加元,Goldcorp (G.TO)收低0.9%至48.78加元.

材料类股下跌1.1%,因欧洲金融危机的新担忧令需求疑虑重燃,使大宗商品价格回落.

能源类股收低0.13%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低30.08点或0.24%,报12,436.42点.材料、金融和能源类股等三大支柱拖累市场.

但资讯科技(IT)类股逆势上扬1.2%,电信股则涨升0.7%.(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

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