〔加拿大股市〕收低但削减稍早跌幅,欧洲疑虑打压市场

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透多伦多1月30日电---加拿大股市周一收低,希腊和民间债权人未能达成债务协议令市场行动审慎,但加股勉力扳回稍早多数跌幅,呈现出基本市场韧性.
下跌的重量级个股包括,Suncor Energy (SU.TO)跌0.6%,报34.34加元,First Quantum (FM.TO)重挫5.6%,报21.74加元,Goldcorp (G.TO)收低0.9%至48.78加元.
材料类股下跌1.1%,因欧洲金融危机的新担忧令需求疑虑重燃,使大宗商品价格回落.
能源类股收低0.13%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低30.08点或0.24%,报12,436.42点.材料、金融和能源类股等三大支柱拖累市场.
但资讯科技(IT)类股逆势上扬1.2%,电信股则涨升0.7%.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选