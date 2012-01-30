《综述》欧盟峰会批准救助基金和预算规定,然实现撙节与成长困难仍多

* 峰会批准救助基金和预算纪律协定

* 仅英国、捷克反对新财政协定

* 南欧国家债券的风险溢价升高,股市下跌

记者 Jan Strupczewski/Luke Baker

路透布鲁塞尔1月30日电---欧洲领导人周一就欧元区永久救助基金达成一致,欧盟27国中有25国支持由德国发起的更严格预算纪律协定,但在财政撙节下还要能实现经济增长则面临艰困阻力.

台面上,这场为时半天的峰会焦点放在恢复成长和创造就业的策略.而当前正值欧洲各国政府需削减公共支出并加税以应对累累负债.

但对於撙节限制的歧异和希腊未能与民间债权人完成债券重组磋商,则阻碍了各国的努力,使其无法传递欧洲正掌控住债务危机的更乐观讯息.

领导人同意5,000亿欧元的欧洲稳定机制(ESM)将自7月生效,以援助负债沉重的国家.这较原先的计画提前一年.但欧洲已然承受来自美国、中国、国际货币基金组织(IMF)和部分欧盟成员国的压力,促其需加大金融防火墙的规模.

南欧国家的政府公债风险溢价升高;欧元EUR=及欧股.FTEU3下跌,因外界担心希腊债务磋商缺乏实际进展且欧洲经济前景低迷.