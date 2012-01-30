〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,受希腊债务协商胶着及伊朗情势影响

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 交投振荡,因伊朗讯息好坏参杂
* 汽油期货下跌,因Bayway炼厂重启设备
路透1月30日电---美国原油期货周一连续第二日收低,希腊债务协商胶着推升美元兑欧元,促使投资人削减石油等风险资产持仓.
油价也缩减与伊朗情势有关的风险溢价,因伊朗政坛延後讨论有关暂停出口石油至欧洲的议题.
交投振荡,因伊朗方面传来的消息好坏参杂,此前伊朗石油部长Rostam Qasemi说,该国很快将暂停出口石油至"部分"国家,但他并未点名是哪些国家.
美国汽油期货回落,也令美国原油承压而下行.此前有消息称康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)位於新泽西州的Bayway炼厂汽油生产设备重新启动.上周五时有消息称该设备将关闭进行维修,汽油期货因而跳升至近五个月高位.
交易商目前将焦点转向美国石油库存,美国石油协会(API)将在周二公布每周库存数据.
美国能源资料协会(EIA)亦将在周三1630GMT公布每周库存数据.
工会与石油公司周一重启协商,此前工会通知工人准备在48小时内罢工,美国炼厂产能可能有6%遭到关闭.
如果协商失败,这项由北美钢铁工人联合会(USWA)发起的罢工可能最快从周三0501GMT开始从美国东岸展开,并可能扩大至全国.
万一出现罢工,大多数炼厂已计画以临时工人取代以维持炼厂运作.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。