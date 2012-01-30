〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,受希腊债务协商胶着及伊朗情势影响

* 交投振荡,因伊朗讯息好坏参杂

* 汽油期货下跌,因Bayway炼厂重启设备

路透1月30日电---美国原油期货周一连续第二日收低,希腊债务协商胶着推升美元兑欧元,促使投资人削减石油等风险资产持仓.

油价也缩减与伊朗情势有关的风险溢价,因伊朗政坛延後讨论有关暂停出口石油至欧洲的议题.

交投振荡,因伊朗方面传来的消息好坏参杂,此前伊朗石油部长Rostam Qasemi说,该国很快将暂停出口石油至"部分"国家,但他并未点名是哪些国家.

美国汽油期货回落,也令美国原油承压而下行.此前有消息称康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)位於新泽西州的Bayway炼厂汽油生产设备重新启动.上周五时有消息称该设备将关闭进行维修,汽油期货因而跳升至近五个月高位.

交易商目前将焦点转向美国石油库存,美国石油协会(API)将在周二公布每周库存数据.

美国能源资料协会(EIA)亦将在周三1630GMT公布每周库存数据.

工会与石油公司周一重启协商,此前工会通知工人准备在48小时内罢工,美国炼厂产能可能有6%遭到关闭.

如果协商失败,这项由北美钢铁工人联合会(USWA)发起的罢工可能最快从周三0501GMT开始从美国东岸展开,并可能扩大至全国.