〔欧洲金融〕欧盟执委会暗示或放宽西班牙预算赤字目标的要求

路透布鲁塞尔1月30日电---欧盟执委会周一为可能放宽西班牙预算赤字目标要求开了一道门,反映外界普遍承认当前目标近乎无法达成.

西班牙首相拉霍伊已誓言西班牙将实现其财政承诺,包括将赤字从相当於经济产出的百分比由约8%,今年降至4.4%.拉霍伊自去年11月取得压倒性胜选後,已提高所得税并削减支出.

但随着该国滑向衰退,他已开始游说欧盟,一旦欧盟执委会2月23日公布新的--且肯定更低的--成长预估,就容许对该目标进行调整.

放宽该目标将把西班牙刺激成长和降低支出的需求列入考量.

"应致力抑制2012年的赤字."欧盟执委会主席巴罗索周一在布鲁塞尔与拉霍伊召开联合记者会时说."然而,目前对形势加以讨论也是合适的,应在欧元集团和欧盟财长会议讨论一下."

"我无法提供任何细节.会就情况加以讨论."他说.

巴罗索表示欧元区财长需应对这个问题.欧元区财长下次将在2月12-13日开会.巴罗索并称西班牙也必须提供更多细节,表明打算实施哪些结构性改革及相关时间框架.(完)