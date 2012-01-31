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市场报道 | 2012年 1月 31日 星期二 08:41 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月31日-2月7日****

路透1月31日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------1月30日当周------------------------------

1月31日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月28日当周 -- -1.4%

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 +0.2% 持平

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.1% +0.2%

(较上年同期) -- +4.2%

1330 美国雇佣成本 第四季 +0.4% +0.3%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月28日当周 -- +2.5%

1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 11月 -3.3% -3.4%

经季节调整房价指数(较前月) -0.5% -0.6%

未经季节调整房价指数(较前月) -0.8% -1.2%

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 63.0 62.2

1500 美国经济谘商会消费者信心指数 1月 68.0 64.5

2月1日(三)

1200 美国抵押贷款指数 1月27日当周 -- 775.6

再融资指数 -- 4,265.3

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 1月 增加18.5 增加32.5

1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)

1月 -- 54.02

1500 美国建筑支出 12月 +0.6% +1.2%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 54.5 53.9

物价分项指数 49.5 47.5

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 1月 1,350 1,350

2月2日(四)

1230 Challenger美国企业计划裁员人数 1月 -- 41,785

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月28日当周 37.5 37.7

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.75

续请失业金人数(万人) 1月21日当周 355 355.4

1330 美国非农生产率环比年率 第四季初值 +0.8% +2.3%

单位劳工成本 +0.8% -2.5%

2月3日(五)

1200 加拿大就业岗位变动(万个) 1月 增加2.31 增加1.75

失业率 7.5% 7.5%

全职就业人数(万人) -- 减少2.55

兼职就业人数(万人) -- 增加4.31

就业参与率 -- 66.6%

1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加15.0 增加20

民间就业岗位(万个) 增加17.0 增加21.2

制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加2.3

失业率 8.5% 8.5%

平均时薪 +0.2% +0.2%

每周工时 34.4 34.4

1500 美国工厂订单 12月 +1.5% +1.8%

耐久财(耐用品)订单 12月修正值 -- +3.0%

扣除运输的耐久财订单 -- +2.1%

扣除国防的耐久财订单 -- +3.5%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.9%

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 1月 53.0 52.6

企业活动指数 56.2 56.2

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 1月27日当周 -- 122.8

-----------------------------------2月6日当周-----------------------------------

2月6日(一)

1500 美国就业趋势指数 1月 -- 104.3

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 53.6

(经季节调整) -- 63.5

2月7日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月4日当周 -- --

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月4日当周 -- --

1500 美国IBD消费者信心指数 2月 -- 47.5

2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加81.0 增加203.7 (完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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