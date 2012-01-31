〔美国股市〕ADR下跌,欧洲银行股因欧债疑虑恶化领跌

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约1月30日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,欧洲银行股领跌,因希腊债务问题悬而未决.
投资人也担心葡萄牙可能步上希腊重整债务的後尘,因葡萄牙10年期公债较德国可比公债利差扩大至欧元面市以来最高.
银行股大跌.巴克莱(BCS.N)下跌4.8%至13.41美元.德意志银行(DB.N)下跌4.1%至42.64美元.西班牙国际银行STD.N下跌3.2%至7.89美元.
葡萄牙企业ADR中,Portugal TelecomPT.N下跌3.2%至5.12美元.
欧债问题已拖累市场数月,投资人最近等待的是希腊的一项计画.希腊必须和民间债权人达成债务互换协议,才能取得欧盟第二笔纾困金.
欧洲领导人周一就欧元区永久救助基金达成一致,欧盟27国中有25国支持由德国发起的更严格预算纪律协定,但在财政撙节下还要能实现经济增长则面临艰困阻力. [ID:nCT0500711]
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌0.8%,标普500指数.SPX.INX下跌0.3%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下跌0.8%.欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1%.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS下滑0.7%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下跌0.9%.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)