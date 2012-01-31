〔美国股市〕ADR下跌,欧洲银行股因欧债疑虑恶化领跌

路透纽约1月30日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,欧洲银行股领跌,因希腊债务问题悬而未决.

投资人也担心葡萄牙可能步上希腊重整债务的後尘,因葡萄牙10年期公债较德国可比公债利差扩大至欧元面市以来最高.

银行股大跌.巴克莱(BCS.N)下跌4.8%至13.41美元.德意志银行(DB.N)下跌4.1%至42.64美元.西班牙国际银行STD.N下跌3.2%至7.89美元.

葡萄牙企业ADR中,Portugal TelecomPT.N下跌3.2%至5.12美元.

欧债问题已拖累市场数月,投资人最近等待的是希腊的一项计画.希腊必须和民间债权人达成债务互换协议,才能取得欧盟第二笔纾困金.

欧洲领导人周一就欧元区永久救助基金达成一致,欧盟27国中有25国支持由德国发起的更严格预算纪律协定,但在财政撙节下还要能实现经济增长则面临艰困阻力. [ID:nCT0500711]

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌0.8%,标普500指数.SPX.INX下跌0.3%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下跌0.8%.欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1%.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS下滑0.7%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下跌0.9%.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI