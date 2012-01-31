《台湾报摘》--经济日报1月31日

* 头版头条:

--台湾经济部投审会周一通过四件陆资来台投资案,总金额逾9,322万美元,远超过去年全年陆资来台投资金额,逼近2010年的历史高值,这也显示总统大选後,两岸正加速相互释放和平红利.

* 其他:

--宏基(2353.TW)董事长王振堂表示,1月将是个人电脑(PC)产业景气谷底,宏基2月营运会比1月好,一反往年常态.宏基去年第四季确定转亏为盈,本季有信心持续获利,第二季有机会持续向上.

--鸿海(2317.TW)并购墨西哥、斯洛伐克厂的效应显现,拿下索尼(SONY)(6758.T)订单保证量,在鸿家军大举来袭下,负面效应由纬创(3231.TW)首当其冲,首季电视(TV)出货将锐减至120万台、季衰退四成,今年资本支出齐步下修.

--台湾劳委会主委王如玄表示,马总统在竞选期间提出的劳工政见,包括时薪与月薪脱钩、时薪调高到115台币等,今年内就会兑现;至於缩短法定工时到一周40小时,也会在马总统未来四年任内兑现.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.