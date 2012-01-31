《台湾报摘》--经济日报1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 头版头条:
--台湾经济部投审会周一通过四件陆资来台投资案,总金额逾9,322万美元,远超过去年全年陆资来台投资金额,逼近2010年的历史高值,这也显示总统大选後,两岸正加速相互释放和平红利.
* 其他:
--宏基(2353.TW)董事长王振堂表示,1月将是个人电脑(PC)产业景气谷底,宏基2月营运会比1月好,一反往年常态.宏基去年第四季确定转亏为盈,本季有信心持续获利,第二季有机会持续向上.
--鸿海(2317.TW)并购墨西哥、斯洛伐克厂的效应显现,拿下索尼(SONY)(6758.T)订单保证量,在鸿家军大举来袭下,负面效应由纬创(3231.TW)首当其冲,首季电视(TV)出货将锐减至120万台、季衰退四成,今年资本支出齐步下修.
--台湾劳委会主委王如玄表示,马总统在竞选期间提出的劳工政见,包括时薪与月薪脱钩、时薪调高到115台币等,今年内就会兑现;至於缩短法定工时到一周40小时,也会在马总统未来四年任内兑现.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)