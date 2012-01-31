《台湾报摘》--工商时报1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 头版头条:
--龙年伊始,台北股汇市立刻爆出双大涨庆祝行情,摩根大通与港商里昂证券等外资法人乐观看好,国际资金源源不绝流入亚洲新兴市场,台股正酝酿双轧氛围,市场应可继续享受这波反弹(enjoy the rally).
* 其他:
--首波陆资银行确定来台设立分行.投审会周一通过中国银行(3988.HK)(601988.SS)与交通银行(3328.HK)(601328.SS)来台设立分公司,两者合计汇进约27.5亿台币,相当於9千多万美元,超越去年整年度陆资来台投资金额.
--内阁改组进入最後尾声,财经内阁再度延揽新血注入,内定中研院士管中闵出任行政院财经政务委员.新旧内阁将於下周一(2月6日)交接.
--总统马英九指示经济部等相关部会,加速检讨开放第三波陆资来台相关规定,以大幅增加陆资来台投资.在马英九指示大幅松绑前提下,原则上只要对外资开放项目及条件,陆资皆可比照,但不会优於外资.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 黄凯
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)