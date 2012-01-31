《台湾报摘》--工商时报1月31日

* 头版头条:

--龙年伊始,台北股汇市立刻爆出双大涨庆祝行情,摩根大通与港商里昂证券等外资法人乐观看好,国际资金源源不绝流入亚洲新兴市场,台股正酝酿双轧氛围,市场应可继续享受这波反弹(enjoy the rally).

* 其他:

--首波陆资银行确定来台设立分行.投审会周一通过中国银行(3988.HK)(601988.SS)与交通银行(3328.HK)(601328.SS)来台设立分公司,两者合计汇进约27.5亿台币,相当於9千多万美元,超越去年整年度陆资来台投资金额.

--内阁改组进入最後尾声,财经内阁再度延揽新血注入,内定中研院士管中闵出任行政院财经政务委员.新旧内阁将於下周一(2月6日)交接.

--总统马英九指示经济部等相关部会,加速检讨开放第三波陆资来台相关规定,以大幅增加陆资来台投资.在马英九指示大幅松绑前提下,原则上只要对外资开放项目及条件,陆资皆可比照,但不会优於外资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

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