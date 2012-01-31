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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 08:26 BJT

〔韩国股市〕开盘微升之後随即下跌,投资人观望全球经济讯号

路透首尔1月31日电---韩国股市周二略开高但随即下跌,投资人在大盘连涨四周後继续休整,等待全球经济前景出现较明朗的讯号.

0010GMT,韩国综合股价指数.KS11下跌0.02%,报1,940.14点.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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