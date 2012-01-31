《台湾重要政经日程》--1月31日-12月22日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
==================今日重要政经消息====================== 1/31(二) --10:00 台经院最新总体经济预测暨12月景气动向记者会 --14:30 国泰房地产指数记者会 --15:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%. --16:00 主计处公布2011年第四季经济成长率概估值,第三季为成长3.42% ==================近期重要政经消息====================== 2/4(六) --金融市场因应农历春节调整休假补行交易. 2/6(一) --宏达电(2498.TW)第四季业绩明说会 --16:10 央行公布1月底时外汇存底,12月底时为3,855.47亿美元. --16:00 主计处公布1月消费者物价指数(CPI),12月时为扬升2.03%. 2/7(二) --16:00 财政部公布1月进出口金额,去年12月出口年增率0.6%. 2/8(三) --13:40 友达(2409.TW)第四季业绩说明会 --14:00 联电(2303.TW)第四季业绩说明会 2/20(一) --16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元. 2/27(一) --金融市场调整休市一日,因应2月28日(周二)和平纪念日 3/3(六) --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 4/4(三) --金融市场因清明节及儿童节休市一天 5/1(二) --金融市场因劳动节休市一天 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 张雅菁;审校 黄凯
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)