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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 08:28 BJT

《台湾重要政经日程》--1月31日-12月22日

==================今日重要政经消息======================  
  1/31(二)
  --10:00 台经院最新总体经济预测暨12月景气动向记者会
  --14:30 国泰房地产指数记者会
  --15:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%.
  --16:00 主计处公布2011年第四季经济成长率概估值,第三季为成长3.42%

  ==================近期重要政经消息====================== 

  2/4(六)
  --金融市场因应农历春节调整休假补行交易.

  2/6(一)
  --宏达电(2498.TW)第四季业绩明说会
  --16:10 央行公布1月底时外汇存底,12月底时为3,855.47亿美元.
  --16:00 主计处公布1月消费者物价指数(CPI),12月时为扬升2.03%.

  2/7(二)
  --16:00 财政部公布1月进出口金额,去年12月出口年增率0.6%. 

  2/8(三)
  --13:40 友达(2409.TW)第四季业绩说明会
  --14:00 联电(2303.TW)第四季业绩说明会

  2/20(一)
  --16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元. 

  2/27(一)
  --金融市场调整休市一日,因应2月28日(周二)和平纪念日

  3/3(六)
  --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 

  4/4(三)
  --金融市场因清明节及儿童节休市一天

  5/1(二)
  --金融市场因劳动节休市一天

  10/10(三)
  --金融市场因国庆日休市一天

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  注: * 代表新增内容.(完) 
 
  --记者 张雅菁;审校 黄凯

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