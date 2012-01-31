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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 10:35 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元早盘升逾2角续创四个半月高位,因外资持续汇入

路透台北1月31日电---台币兑美元TWD=TP周二早盘升逾2角,续创四个半月来盘中高位,外资持续汇入为主要推手;不过,进口商逢低承接美元兴趣浓厚,央行也不时出手调节和缓台币升势.

本地时间上午10:25时,台币兑美元劲扬2.02角,至29.584元.台币前次盘中高位出现在2011年9月16日,报29.516元.

同时间,台股.TWII上涨0.95%,报7,477.46点;外资及陆资在台股周一大幅买超198.26亿台币,为连续第三个交易日买超.[ID:nCT0431920]

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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