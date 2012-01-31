〔台湾汇市〕台币兑美元早盘升逾2角续创四个半月高位,因外资持续汇入

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透台北1月31日电---台币兑美元TWD=TP周二早盘升逾2角,续创四个半月来盘中高位,外资持续汇入为主要推手;不过,进口商逢低承接美元兴趣浓厚,央行也不时出手调节和缓台币升势.
本地时间上午10:25时,台币兑美元劲扬2.02角,至29.584元.台币前次盘中高位出现在2011年9月16日,报29.516元.
同时间,台股.TWII上涨0.95%,报7,477.46点;外资及陆资在台股周一大幅买超198.26亿台币,为连续第三个交易日买超.[ID:nCT0431920]
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。