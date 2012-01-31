〔路透基点〕中国国开行三年期4亿美元定期贷款案已暂时搁置--RLPC

路透香港1月30日电---汤森路透旗下基点报导援引银行业消息人士称,中国国家开发银行[CHDB.UL]为筹募营运资金的4亿美元三年期定期贷款案已暂时搁置.

如先前报导,牵头行为三菱东京日联银行.

本贷款案从2011年上半年即进入市场,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码180基点,参贷费15基点.但在中国当局去年紧缩银根的情况下,该项贷款案微薄的定价不足以符合许多受邀参贷银行的成本.

中国六度调升存准率、三度升息以及75%贷存比监管上限,令银行业者在2011年对融资案更加精挑细选,并大幅推高定价.

去年中国境内以美元计价贷款案中,定价加码最小的是山东晨鸣纸业贷款案,利率平均为加码220基点,比起2007年加码最低的案子--上海振华港口机械贷款案的33基点--是上海振华的逾六倍水准,也比2010年定价加码最小的上海紫江企业集团贷款案要高很多.上海紫江当时贷款利率加码170基点.

国开行拥有穆迪Aa3信用评级、标普AA-评级、惠誉与日本评级机构R&I均给予A+评级.(完)