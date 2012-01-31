〔路透基点〕中国国开行三年期4亿美元定期贷款案已暂时搁置--RLPC

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港1月30日电---汤森路透旗下基点报导援引银行业消息人士称,中国国家开发银行[CHDB.UL]为筹募营运资金的4亿美元三年期定期贷款案已暂时搁置.
如先前报导,牵头行为三菱东京日联银行.
本贷款案从2011年上半年即进入市场,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码180基点,参贷费15基点.但在中国当局去年紧缩银根的情况下,该项贷款案微薄的定价不足以符合许多受邀参贷银行的成本.
中国六度调升存准率、三度升息以及75%贷存比监管上限,令银行业者在2011年对融资案更加精挑细选,并大幅推高定价.
去年中国境内以美元计价贷款案中,定价加码最小的是山东晨鸣纸业贷款案,利率平均为加码220基点,比起2007年加码最低的案子--上海振华港口机械贷款案的33基点--是上海振华的逾六倍水准,也比2010年定价加码最小的上海紫江企业集团贷款案要高很多.上海紫江当时贷款利率加码170基点.
国开行拥有穆迪Aa3信用评级、标普AA-评级、惠誉与日本评级机构R&I均给予A+评级.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
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