《全球主要国家债券发行预告》--1月31日-2月7日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透1月31日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
1/31 0130 日本 两年期公债
1/31 1630 美国 四周期国库券
1/31 加拿大 至少68亿加元 98天期国库券,2012年5月10日到期
1/31 加拿大 至少26亿加元 168天期国库券,2012年7月19日到期
1/31 加拿大 至少26亿加元 350天期国库券,2013年1月17日到期
2/1 0120 日本 三个月期国库券
2/1 1030 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年5月18日到期三个月期国库券,和2012年7月20日到期六个月期国库券
2/1 加拿大 10年期公债
2/1 英国 25亿英镑 2025年到期票息为5.00%的公债
2/1 0700 德国 50亿欧元 2022年1月4日到期、票息为2.0%的10年期公债
2/2 0130 日本 10年期政府公债
2/2 英国 12.5亿英镑 2029年到期、票息为0.125%的通膨保值公债
2/2 0950 法国 65-80亿欧元 (2018年10月25日到期、票息为4.25%的七年期OAT公债;
2020年10月25日到期、票息为2.50%的八年期OAT公债;
2022年4月25日到期、票息为3.0%的10年期OAT公债)
2/2 0730 西班牙 35-45亿欧元 (2015年7月30日到期、票息为4.0%的公债;
2016年10月31日到期、票息为4.25%的公债;
2017年1月31日到期、票息为3.8%的债券)
2/3 英国 标售国库券
2/6 1630 美国 13周期国库券
2/6 1630 美国 26周期国库券
2/6 1350 法国 BTF国库券
2/7 0120 日本 六个月期贴现债券
2/7 1630 美国 四周期国库券
2/7 1630 美国 52周期国库券
2/7 1800 美国 三年期公债
2/7 英国 票息1.75%、2017年到期公债
2/7 希腊 六个月期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 龚芳
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