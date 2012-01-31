叙利亚称“恐怖分子”炸毁输气管道

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特1月30日电---叙利亚官方媒体周一称，“恐怖分子”炸毁了一条连接该国中部和海岸的天然气输送管道。
支持政府的Addounia电视台进行报导称，爆炸导致约46万立方米天然气泄漏。爆炸发生在Telkalakh附近，接近黎巴嫩边境。
因管道遭到攻击威胁，叙利亚面临天然气供应短缺问题。忠于总统阿萨德的部队仍在打击抗议者和武装反对力量。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)