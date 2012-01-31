〔背景资料〕台湾新任财经内阁成员资料一览

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路透台北1月31日电---台湾周二宣布新内阁名单,以下为新任财经内阁成员资料一览:

行政院长陈冲:

生於1949年,台大法律研究所硕士,曾任财政部次长、台湾证券交易所董事长、合作金库董事长、凯基证券6008.TWO董事长、永丰金控(2890.TW)董事长、金管会主委,在政界及业界人脉均广,资历完整.

经建会主委尹启铭:

生於1952年,政治大学企管研究所博士,曾任中国生产力中心董事长、生物技术开发中心董事长、经济部长、行政院政务委员.

财政部长刘忆如:

生於1955年,台湾大学政治学学士、美国芝加哥大学企管硕士暨经济学博士.曾任中国信托首席经济顾问、日本大和总研全球首席经济顾问,并担任中华民国总统府财经谘询委员、行政院政务顾问、行政院赋改会委员、经建会主委.

政务委员管中闵:

生於1956年,美国加州大学戴维斯分校经济学硕士、圣地牙哥分校博士.曾任教於伊利诺大学经济系,现任台大经济系教授.曾以46岁之龄出任中研院经济所所长,创下当时中研院史上最年轻所长的纪录.主要研究计量经济理论、时间序列分析、类神经网路、应用财务.(完)

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