〔背景资料〕台湾新任财经内阁成员资料一览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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路透台北1月31日电---台湾周二宣布新内阁名单,以下为新任财经内阁成员资料一览:
行政院长陈冲:
生於1949年,台大法律研究所硕士,曾任财政部次长、台湾证券交易所董事长、合作金库董事长、凯基证券6008.TWO董事长、永丰金控(2890.TW)董事长、金管会主委,在政界及业界人脉均广,资历完整.
经建会主委尹启铭:
生於1952年,政治大学企管研究所博士,曾任中国生产力中心董事长、生物技术开发中心董事长、经济部长、行政院政务委员.
财政部长刘忆如:
生於1955年,台湾大学政治学学士、美国芝加哥大学企管硕士暨经济学博士.曾任中国信托首席经济顾问、日本大和总研全球首席经济顾问,并担任中华民国总统府财经谘询委员、行政院政务顾问、行政院赋改会委员、经建会主委.
政务委员管中闵:
生於1956年,美国加州大学戴维斯分校经济学硕士、圣地牙哥分校博士.曾任教於伊利诺大学经济系,现任台大经济系教授.曾以46岁之龄出任中研院经济所所长,创下当时中研院史上最年轻所长的纪录.主要研究计量经济理论、时间序列分析、类神经网路、应用财务.(完)
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--记者 董永年;审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。