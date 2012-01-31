澳洲经济指标总览--1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差13.80 顺差14.18 2月2日
出口(较前月) 持平 持平
进口(较前月) 持平 +2%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 11月 持平 +0.2% 2月6日
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 12月 -29.3 -6.3 2月16日
--全职 +24.5 -39.9
--兼职 -53.7 +33.6
失业率 5.2% 5.3%
就业参与率 65.2% 65.5%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第三季 赤字5.637 赤字6.660 3月6日
商品与服务贸易收支 顺差6.801 顺差6.218
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第三季 +1.0% +1.4% 3月7日
(较上年同期) +2.5% +1.4%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第四季 +2.5% 持平 4月20日
出口物价(较前季) -1.5% +4.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第四季 持平 +0.2% 4月25日
(较上年同期) +3.1% +3.3%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4% (完)
--整理 龚芳
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