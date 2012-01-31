〔日本股市〕日经指数早盘收高,有望创下1999年以来1月最大涨幅

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透东京1月31日电---日本股市日经指数周二料将中止连三日跌势,1月涨幅有望创下1999年以来同月之冠,美国经济乐观气氛激励投资人信心,无视企业财报逊於预期表现.
"市场人士的悲观气氛有其极限.有关欧洲的悲观看法已经反映过了,"Jefferies Japan策略主管Naomi Fink称."另外,我们也看到美国公布一些稍有改善的数据,所以这是美国复苏的最初讯号.对日本而言,这代表海外需求回升的初步讯号."
日经指数.N225早盘收高0.4%,至8,827.38.日经本月以来上涨4.4%,有望创下1999年以来的1月最大涨幅.
东证股价指数.TOPX涨0.2%,至758.18.(完)
--编译 蔡美珍;审校 徐文焰
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)