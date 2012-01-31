〔日本股市〕日经指数早盘收高,有望创下1999年以来1月最大涨幅

路透东京1月31日电---日本股市日经指数周二料将中止连三日跌势,1月涨幅有望创下1999年以来同月之冠,美国经济乐观气氛激励投资人信心,无视企业财报逊於预期表现.

"市场人士的悲观气氛有其极限.有关欧洲的悲观看法已经反映过了,"Jefferies Japan策略主管Naomi Fink称."另外,我们也看到美国公布一些稍有改善的数据,所以这是美国复苏的最初讯号.对日本而言,这代表海外需求回升的初步讯号."

日经指数.N225早盘收高0.4%,至8,827.38.日经本月以来上涨4.4%,有望创下1999年以来的1月最大涨幅.

东证股价指数.TOPX涨0.2%,至758.18.(完)

--编译 蔡美珍;审校 徐文焰

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