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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 11:36 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,农历年後资金回笼抵销月底赎回效应

路透台北1月31日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平.尽管今日为月底资金需求高峰,且有60亿台币的汇丰台湾金融债交割,但在农历年後资金持续回笼下,场上余钱偏多.

资金调度人士指出,投信申购款持续流入,资金状况颇为宽松,但投信等供给方对利率态度颇为坚持,目前仅见RP利率低档成交有渐多的趋势,高低区间却未见改变.

他们并表示,未来在筹资管道较多的银行端领头拉动下,成交利率有望下调,惟幅度仍须观察.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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