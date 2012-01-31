〔台湾债市〕RP利率持平,农历年後资金回笼抵销月底赎回效应

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透台北1月31日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平.尽管今日为月底资金需求高峰,且有60亿台币的汇丰台湾金融债交割,但在农历年後资金持续回笼下,场上余钱偏多.
资金调度人士指出,投信申购款持续流入,资金状况颇为宽松,但投信等供给方对利率态度颇为坚持,目前仅见RP利率低档成交有渐多的趋势,高低区间却未见改变.
他们并表示,未来在筹资管道较多的银行端领头拉动下,成交利率有望下调,惟幅度仍须观察.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)