〔路透调查〕台湾两年新券101/3得标利率料落在0.77-0.80%

* 标售时间:周三(2月1日),金额预定300亿台币

* 得标利率料在0.77-0.80%

* 外资汇入,资金行情平添想像空间

路透台北1月31日电---路透调查显示,在美国至少於2014年底前不升息,外资汇入的资金行情带动下,台湾周三将标售的两年新券101/3A01103=TWO得标利率料将在0.77-0.80%.

交易商指出,虽然有购买公债不得超过汇入资金30%的上限,导致外资计较买进成本,并转向不设限的公司债寻求货源,但毕竟公债还是最佳的停泊与避险标的,因此不能排除外商银行积极下标的可能性.

"FED(美联储)在2014年底前不升息,钱不拿来买债干嘛?...公司债又很不好找."一外商银行交易员称.

惟另一外商银行交易员则指出,由於有30%的限制,让外资不能尽情地买筹码."要靠外资带行情不太容易."

除了外商银行,本地银行与票券商也将是两年公债的买家.由於第一季公债到期量不少,基於去化资金的需求,也将参与101/3的标售.

一大型银行交易员称,101/3在发行前交易期间的成交清淡,气氛有点像是20年券101/2的感觉."就是标了之後就锁起来."

另一证券商交易主管认为,由於近期市场资金充沛,银行为了顺利去化,投标意愿将会增加,预料101/3的得标利率将平稳,不至於走高.

央行将在周三代财政部标售101/3,金额300亿台币,预计中午宣布结果.周二101/3发行前交易(when-issued)没有成交,该券在发行前交易期间的高点落在0.8500%,低点则为0.7650%.

去年2月标售的两年公债100/3,当时得标利率为0.791%,此期券银行业持有比重为49.88%,证券业则为39.87%,票券业9.0%,保险业为1.25%.[ID:nCT0362418]

以下为交易商对101/3期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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统一证券 0.78 0.80

兆丰金证券 0.75 0.78

元富证券 0.76 0.79

中国信托 0.80 0.85

国际票券 0.79 0.83

国泰世华银行 0.75 0.82

大型银行 0.75 0.78

外商银行1 0.78 0.83

外商银行2 0.76 0.80

外商银行3 0.78 0.80

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中值 0.77 0.80 (完)

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