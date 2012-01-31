《Kemp专栏》商品投资来到起涨或趋於平淡的转折点

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 戴素萍/兰秀娟/张明钧

路透伦敦1月30日电---投资者对商品指数和其他投资商品青睐有加,造就了银行的商品交易部门大举招兵买马,扩增商品基金和对冲基金专业人士.问题是如果报酬率未能出现改善,上述热潮能否持续下去.

好的专栏始於一张图表.先从一张显示1970年以来标准普尔高盛轻能源指数额外回报的图表来看:(here)

这张图表采用的是轻能源指数.SPGSLEP,因该指数计算时限制了原油和油品的比重,更能代表由各种商品组成的一篮子商品期货(图表1).

其重心放在额外报酬,作为质押的美债的收益则不计入,因为这是投资商品指数的商品部分.这是投资者选择把资金配置在商品产品时所要买进的部分.如果他们想要总报酬中的公债部分,他们可以把资金泊在债券指数.

该图表呈现出过去40年来商品价格、市场及投资趋势的起伏.额外报酬一直是个变量,在2001年11月至2008年6月之间的超级循环中尤其明显.但拉长(1973-2004年)30年来看,平均报酬率实际上为零(图表2).

对投资者而言,实际的操作绩效更低.图表中的报酬率还没有把通胀和管理费算进去.

**4,000亿美元的疑问**

我们可以拿这个图表来质问退休基金和它们的顾问,他们必须回答两个问题--一个比较具体,另一个则较为笼统:

(1) 请明确地说,现在是否是时候为新的投资者配置商品,或为机构投资者提高商品配置比重?

额外报酬指数接近40年均值.当前的情况是否类似2003-2004年,当时商品市场处於大涨的起点,在廉价资金、新兴市场需求及供应链瓶颈的推波助澜下起涨?或者当前情况更像是1975-2003年,当时中长期的额外报酬乏善可陈?

(2) 大体来说,在包括股市、债市等其他资产在内的广泛投资组合中,部分持有各种商品组成的一篮子商品期货和互换,是否为攫取经风险调整报酬率的最佳方式,并可参与中国和其他新兴市场工业化所带动的经济变革?

**超级周期见顶?**

对养老基金经理及大宗商品专业人士,这些图表提供了很艰难的答案.

当前大宗商品市场的状态与2003-2004年间的情况非常相似,这可能暗示商品价格即将再度喷发式上行.全球经济正从一段放缓之後走出.利率水平较低.需求扩张应会在未来几年中令供需趋紧,并且可能推高价格.

但现在与当年亦存在很重要的差异.原油、铜、钢铁及谷物等关键原材料的全球消费已超越了2008年所创的前高.但在许多情况下价格却是跌了深达三分之一,因市场供应方已开始对高价诱因做出回应.

投资机构及投资顾问所面临的问题在於,究竟2008年是否标志着数十年涨势的暂时性回落,还是随着供给反应终於迎头赶上,而让超级周期步入成熟阶段.

**长期未来回报率**

至於那个比较笼统的问题,同样不好回答.从1930年代的凯恩斯、Harold Hotelling,到2000年代的Gary Gorton和Geert Rouwenhorst,众多经济学家认为,(整体)投资者必须有一份诱因,才会为避险操作者分担价格风险.然而,从图表来看,仅持有一篮子多元化大宗商品期货可能只有极少或毫无长期额外回报.

Gorton和Rouwenhorst在"商品期货的事实与幻想"的论文中发现,在1959年到2004年期间,持有完全质押且均衡权重的一篮子大宗商品期货,可获得额外回报,类似於股权风险溢价.Gorton和Rouwenhorst认为,这是商品投资人可以因为代替生产及消费方承担价格风险而取得的一项风险溢价.

但在这篇论文发表之後不久,这个溢价似乎就不复存在.图表显示,溢价的存在与所衡量的时间点高度相关.在一些很长的时间段,有时长达数十年,投资者并没有通过期货和期权承担风险而获益.

2002年至2008年间大宗商品价格的惊人优异表现,可能令投资机构高估了期货合约真正的长期回报.事实上,大宗商品市场的多数回报似乎是靠技巧获得(类似对冲基金那样以市场基本面和题材来决定进场和离场的时机),而非通过指数类投资来获取.

问题在於,多数研究显示对冲基金业者已经透过行情表现及管理费用,自己获得了几乎所有好处.客户的平均报酬一直不高,就像行业资深人士Simon Lack上周在网站"AllAboutAlpha"的一篇文章中所说明的.("对冲基金有用吗?").

**客户抱怨高额收费**

部分客户已经开始抱怨在收费高昂的同时却绩效平平.南卡罗来纳公共退休基金过去一直积极采用另类投资工具,但是州政府现在已开始重新评估策略.

在2011年中之前,这个规模达260亿美元的州退休基金有近半数的资产是投入另类投资,根据南卡罗来纳投资委员会的最新季度报告,其中大宗商品投资的比重为1.9%,投机信贷商品的比重高达11.1%,私募股权的比重为6.8%,另外投机Alpha对冲基金的比重达8.1%.

欲浏览上述基金季度报告原文,请点选:(here)

南卡罗来纳退休基金投资於大宗商品衍生品的比重不高.但南卡罗来纳州财政单位对於相对差劲的绩效表现及高额收费抱怨连连;根据华尔街日报发表的一份详尽报告,其大宗商品衍生品的手续费支出在2011年增加了11%至3.44亿美元,但基金绩效表现却低於平均水准.(华尔街日报是於1月30日刊出该分析报告,标题为"戒断另类投资"(Weaning Off Alternative Investments))

"若我们在过去10年固守固定收益投资,无疑的我们的报酬表现将会更好."该退休基金投资委员会主席表示,但他补充道."但我想未来10年未必是这个情况."(完)