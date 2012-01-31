《即时观点4》台湾第四季GDP成长率为两年来最差,今年成长率下修至3.91%

路透台北1月31日电---台湾主计处周二公布,去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增1.90%,较市场预估的2.8%为低,并创两年以来最差季度表现.主计处并下修今年GDP成长率至3.91%,通膨率上调为1.29%.

根据路透访查16家金融机构,分析师原本预测台湾第四季GDP料成长2.8%,主因出口不佳.[ID:nCT0431822]

以下为数据细节:

* 台湾2011年第四季经济成长率1.90%(市场预估2.8%)

* 台湾2011年第四季经济成长率经季调对上季减0.25% (saqr)

* 台湾2011年经济成长率4.03%(原估增4.51%)

* 台湾2012年经济成长率3.91%(原估增4.19%)

* 台湾2012年消费者物价指数年增率1.29%(原估增1.14%)

* 台湾2012年出口金额年增率4.97%(原估增5.27%)

* 台湾2012年进口金额年增率4.37%(原估增4.67%)

* 台湾2012年民间消费金额年增率2.69%(原估增2.88%)

以下为市场人士的相关评论:

--星展银行(DBS)分析师马铁英:

GDP数据低於市场预估.出口及投资可能呈现衰退,而在消费信心不佳下,消费成长也可能减速.

以台湾这样出口导向经济,出口商应该增加生产.话虽如此,我不认为当前这季能有实质复苏,可能要等到第二季.原因之一在於全球的不确定性.我们预估第一季GDP成长率将进一步下滑,第二季底时才会触底.

政府对今年的预估,还是比市场预期的要高.事实上,我们的预估是2.9%.政府比较乐观一点.当前这季经济还是有些挑战.

日盛投顾分析师曾馨玉:

官方预估向来是比较乐观.官方预估与我们预估今年2.5%,之所以差别那麽大是因为官方预估投资只会小幅减少,而我们预估大幅减少,因为很多企业已宣布减少资本投资.

我们原本预期央行在第一季降息,不过,我们现在认为第一季可能先按兵不动,第二季再先观察一下.

--法国东方汇理银行驻香港资深策略师 张淑娴:

拉低数据的主因是固定资产投资,显示企业对前景悲观.出口一如预期地迟滞,不过净出口其实对GDP成长率贡献了4.7个百分点,还不少;进口则是相对疲弱许多.

尽管就业市场还算可以,民间消费却意外疲软,第四季仅页献了0.86个百分点,第三季时则是1.68个百分点.

就产业别来看,有几个产业呈现较上年同期衰退,包括制造,营建,金融,保险及房地产.这整组数据令人失望.前方的路应该是艰辛,我们预估今年GDP成长率是3.4%.

--台北花旗银行首席经济学家郑贞茂

政府虽然下修2012年预估,但还是保持乐观,或是因为可以利用一些景气刺激措施,例如藉由政策松绑来吸引陆资来台,而对下半年复苏力道比较乐观.但我们对下半年复苏力道看法比较保守,预计2012年全年GDP成长率是3.7%.预计经济放缓情况可能在第一季触底.

政府与民间预估差别最大的就是对出口的看法,民间预估因为欧洲问题而相对悲观,但政府则是对新电子产品出口抱持信心.

--群益证券研究员徐国安:

无论是去年第四季与全年的GDP,都比预估的低,我想主要是因为出口衰退幅度不少,且民间消费下修,毕竟台湾是岛国经济,与外在环境连动高,不可能维持"外冷内温"的状态.央行应该还是会以静制动,因进口导致通膨的压力,可望以汇率升值解决,不至於动用到降息.预料今年上半年因比较基期与欧债问题等影响,GDP表现会最差,但不会出现单季衰退现象,因进口衰退幅度将高於出口衰退.

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数.TWII收升1.48%,报7,517.08点.

--台币兑美元TWD=TP收升1.66角至29.620.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]

--参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI|MCE-CMN]

**相关背景**

--台湾央行在去年第四季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,连二度维持利率不变.

--台湾在全球科技业供应链居关键地位,为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品.台湾的两大出口市场为中国和美国.(完)