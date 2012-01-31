《即时观点4》台湾第四季GDP成长率为两年来最差,今年成长率下修至3.91%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月31日电---台湾主计处周二公布,去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增1.90%,较市场预估的2.8%为低,并创两年以来最差季度表现.主计处并下修今年GDP成长率至3.91%,通膨率上调为1.29%.
根据路透访查16家金融机构,分析师原本预测台湾第四季GDP料成长2.8%,主因出口不佳.[ID:nCT0431822]
以下为数据细节:
* 台湾2011年第四季经济成长率1.90%(市场预估2.8%)
* 台湾2011年第四季经济成长率经季调对上季减0.25% (saqr)
* 台湾2011年经济成长率4.03%(原估增4.51%)
* 台湾2012年经济成长率3.91%(原估增4.19%)
* 台湾2012年消费者物价指数年增率1.29%(原估增1.14%)
* 台湾2012年出口金额年增率4.97%(原估增5.27%)
* 台湾2012年进口金额年增率4.37%(原估增4.67%)
* 台湾2012年民间消费金额年增率2.69%(原估增2.88%)
以下为市场人士的相关评论:
--星展银行(DBS)分析师马铁英:
GDP数据低於市场预估.出口及投资可能呈现衰退,而在消费信心不佳下,消费成长也可能减速.
以台湾这样出口导向经济,出口商应该增加生产.话虽如此,我不认为当前这季能有实质复苏,可能要等到第二季.原因之一在於全球的不确定性.我们预估第一季GDP成长率将进一步下滑,第二季底时才会触底.
政府对今年的预估,还是比市场预期的要高.事实上,我们的预估是2.9%.政府比较乐观一点.当前这季经济还是有些挑战.
日盛投顾分析师曾馨玉:
官方预估向来是比较乐观.官方预估与我们预估今年2.5%,之所以差别那麽大是因为官方预估投资只会小幅减少,而我们预估大幅减少,因为很多企业已宣布减少资本投资.
我们原本预期央行在第一季降息,不过,我们现在认为第一季可能先按兵不动,第二季再先观察一下.
--法国东方汇理银行驻香港资深策略师 张淑娴:
拉低数据的主因是固定资产投资,显示企业对前景悲观.出口一如预期地迟滞,不过净出口其实对GDP成长率贡献了4.7个百分点,还不少;进口则是相对疲弱许多.
尽管就业市场还算可以,民间消费却意外疲软,第四季仅页献了0.86个百分点,第三季时则是1.68个百分点.
就产业别来看,有几个产业呈现较上年同期衰退,包括制造,营建,金融,保险及房地产.这整组数据令人失望.前方的路应该是艰辛,我们预估今年GDP成长率是3.4%.
--台北花旗银行首席经济学家郑贞茂
政府虽然下修2012年预估,但还是保持乐观,或是因为可以利用一些景气刺激措施,例如藉由政策松绑来吸引陆资来台,而对下半年复苏力道比较乐观.但我们对下半年复苏力道看法比较保守,预计2012年全年GDP成长率是3.7%.预计经济放缓情况可能在第一季触底.
政府与民间预估差别最大的就是对出口的看法,民间预估因为欧洲问题而相对悲观,但政府则是对新电子产品出口抱持信心.
--群益证券研究员徐国安:
无论是去年第四季与全年的GDP,都比预估的低,我想主要是因为出口衰退幅度不少,且民间消费下修,毕竟台湾是岛国经济,与外在环境连动高,不可能维持"外冷内温"的状态.央行应该还是会以静制动,因进口导致通膨的压力,可望以汇率升值解决,不至於动用到降息.预料今年上半年因比较基期与欧债问题等影响,GDP表现会最差,但不会出现单季衰退现象,因进口衰退幅度将高於出口衰退.
**市场反应**
--台湾股市加权股价指数.TWII收升1.48%,报7,517.08点.
--台币兑美元TWD=TP收升1.66角至29.620.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]
--参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI|MCE-CMN]
**相关背景**
--台湾央行在去年第四季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,连二度维持利率不变.
--台湾在全球科技业供应链居关键地位,为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品.台湾的两大出口市场为中国和美国.(完)
--记者 台北记者组; 审校 丁淑琴/杨淑祯/乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。