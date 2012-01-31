〔台湾数据〕12月领先指标较上月升0.5%,灯号亮出低迷蓝灯

路透台北1月31日电---台湾经济建设委员会周二公布,12月领先指标较上月升0.5%.而12月景气灯号亮出代表"低迷"的蓝灯,综合判断分数为14分.

此为景气连续第二个月亮出蓝灯,因为11月综合判断分数由原先的17分下修至16分,灯号则由代表"转向低迷"的黄蓝灯,改亮为"低迷"的蓝灯.