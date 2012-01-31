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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 15:08 BJT

〔台湾数据〕12月领先指标较上月升0.5%,灯号亮出低迷蓝灯

路透台北1月31日电---台湾经济建设委员会周二公布,12月领先指标较上月升0.5%.而12月景气灯号亮出代表"低迷"的蓝灯,综合判断分数为14分.

此为景气连续第二个月亮出蓝灯,因为11月综合判断分数由原先的17分下修至16分,灯号则由代表"转向低迷"的黄蓝灯,改亮为"低迷"的蓝灯.

以下为领先指标相关数据:

12月 11月

领先指标(m/m %) +0.5 +0.5*

领先指标六个月平滑化年变动率(%) +2.2 +1.4*

同时指标(m/m %) -0.6 -0.6* (完)

注: *表修正值.

参看经建会网站请点击(www.cepd.gov.tw/)

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--记者 高洁如;撰写 张雅菁; 审校 丁淑琴/杨淑祯

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