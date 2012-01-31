〔台湾数据〕12月领先指标较上月升0.5%,灯号亮出低迷蓝灯

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北1月31日电---台湾经济建设委员会周二公布,12月领先指标较上月升0.5%.而12月景气灯号亮出代表"低迷"的蓝灯,综合判断分数为14分.
此为景气连续第二个月亮出蓝灯,因为11月综合判断分数由原先的17分下修至16分,灯号则由代表"转向低迷"的黄蓝灯,改亮为"低迷"的蓝灯.
以下为领先指标相关数据:
12月 11月
领先指标(m/m %) +0.5 +0.5*
领先指标六个月平滑化年变动率(%) +2.2 +1.4*
同时指标(m/m %) -0.6 -0.6* (完)
注: *表修正值.
参看经建会网站请点击(www.cepd.gov.tw/)
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--记者 高洁如;撰写 张雅菁; 审校 丁淑琴/杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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