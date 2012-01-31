〔台湾数据〕去年第四季经济成长率概估为1.90%,为两年多最差季度表现

路透台北1月31日电---台湾主计处周二公布,去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增1.90%,低於市场预期的2.8%,并创两年多以来最差季度表现.

主计处并下修2012年全年经济成长率为3.91%,先前预估为4.19%;并料今年通膨率为年增1.29%,原估为年增1.14%.