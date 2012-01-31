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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 16:16 BJT

〔台湾数据〕去年第四季经济成长率概估为1.90%,为两年多最差季度表现

路透台北1月31日电---台湾主计处周二公布,去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增1.90%,低於市场预期的2.8%,并创两年多以来最差季度表现.

主计处并下修2012年全年经济成长率为3.91%,先前预估为4.19%;并料今年通膨率为年增1.29%,原估为年增1.14%.

根据路透此前访查16家金融机构,分析师预测台湾第四季GDP料成长2.8%,主因出口不佳.[ID:nCT0431822](完)

--记者 高洁如; 审校 丁淑琴/张喜良

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