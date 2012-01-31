〔台湾数据〕去年第四季经济成长率概估为1.90%,为两年多最差季度表现

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北1月31日电---台湾主计处周二公布,去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增1.90%,低於市场预期的2.8%,并创两年多以来最差季度表现.
主计处并下修2012年全年经济成长率为3.91%,先前预估为4.19%;并料今年通膨率为年增1.29%,原估为年增1.14%.
根据路透此前访查16家金融机构,分析师预测台湾第四季GDP料成长2.8%,主因出口不佳.[ID:nCT0431822](完)
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴/张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。