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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 13:33 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元展现韧性,本月将有强劲升幅

路透惠灵顿1月31日电---澳元和新西兰元周二上涨,本月可望录得巨大升幅,即使希腊债务协商延宕,且市场忧虑葡萄牙可能需要更多援助,但澳元和新西兰元仍展现韧性.

澳元兑美元AUD=D4小升,受空头回补及触发停损单所推动.澳元上涨0.005美元至1.0637美元,远离海外市场低位1.0526美元.

亚洲风险信心改善,此前希腊总理帕帕季莫斯引发外界看好其将在本周结束前解决另一件纾困案.

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