〔澳新汇市〕澳元和新西兰元展现韧性,本月将有强劲升幅

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透惠灵顿1月31日电---澳元和新西兰元周二上涨,本月可望录得巨大升幅,即使希腊债务协商延宕,且市场忧虑葡萄牙可能需要更多援助,但澳元和新西兰元仍展现韧性.
澳元兑美元AUD=D4小升,受空头回补及触发停损单所推动.澳元上涨0.005美元至1.0637美元,远离海外市场低位1.0526美元.
亚洲风险信心改善,此前希腊总理帕帕季莫斯引发外界看好其将在本周结束前解决另一件纾困案.
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
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